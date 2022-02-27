«ميدفيديف»: الحظر والعقوبات لن تغير موقف روسيا والأمريكيون يعلمون ذلك

قال ديميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إن الحظر والعقوبات لن تغير شيئا والأمريكيون يعلمون ذلك، مشيرا إلى أن العملية العسكرية ستنفذ بالكامل حتى تحقيق النتائج التي ذكرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما نشرته فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل.

فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن المفاوضات فعليها سحب قواتها من أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وطالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل.

وكتب "زيلينسكي"، في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" اليوم الأحد: "رفعت أوكرانيا بشكل رسمي دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها مفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان. نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل".

يأتي هذا فيما أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، اليوم الأحد، أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية.