الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميدفيديف»: الحظر والعقوبات لن تغير موقف روسيا والأمريكيون يعلمون ذلك

ديميتري ميدفيديف
ديميتري ميدفيديف

قال ديميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إن الحظر والعقوبات لن تغير شيئا والأمريكيون يعلمون ذلك، مشيرا إلى أن العملية العسكرية ستنفذ بالكامل حتى تحقيق النتائج التي ذكرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما نشرته فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل.

فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن المفاوضات فعليها سحب قواتها من أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وطالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل.

وكتب "زيلينسكي"، في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" اليوم الأحد: "رفعت أوكرانيا بشكل رسمي دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها مفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان. نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل".

يأتي هذا فيما أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، اليوم الأحد، أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية.

الرئيس الروسي السابق العقوبات الأمريكيون الرئيس الروسي وزيرة الخارجية البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

طلاب مصريون يتحركون من دينيبرو إلى رومانيا: «نحن بخير»

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعي

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا