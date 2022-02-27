إصدار 51 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة خلال حملات تفيتشية في دمياط

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتورة سارة العوضي وأقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية، مرورا على 150 منشأة صحية خلال شهر فبراير الجاري لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية .

كما تم معاينة وإصدار تراخيص لعدد 25 منشأة طبية، وكذلك استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية وإدخال 950 ملفا خلال شهر فبراير الجاري.

وتم تحرير 60 إنذارا لمخالفات مكافحة العدوى و 75 إنذارا لانتهاء عقود النفايات لمديري المنشآت لتلافي السلبيات وإزالة المخالفات، بالإضافة إلى استصدار 51 قرار غلق المنشآت الطبية المخالفة للمعايير وغير المرخصة منشآت صحية غير مرخصة لحين تقديم أوراق الترخيص اداره العلاج الحر، و توفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحة طبقا لقانون تنظيم عمل المنشآت الصحية غير الحكومية .

وتم إصدار قرارين غلق منشأة طبية لمخالفة شروط الترخيص، كما تم الرد على إجمالي 4 شكاوى للمواطنين خلال شهر فبراير .