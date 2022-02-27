«التعليم»: 1600 جنيه على الطالب حال تحميل ألعاب على «تابلت الثانوية»

قدم مركز التطوير التكنولوجي لطلاب المرحلة الثانوية، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوصيل التابلت بالإنترنت بغرض تحديث منصة جديدة للامتحان.

وقال المركز: «برجاء توصيل التابلت بالإنترنت وقبول التحديثات، كما نرجو عدم محاولة اختراق التابلت لتحميل البرامج والألعاب المخالفة وغير المصرح بتحميلها، حيث أن الوزارة مؤخرا قامت بعمل تحكم لكشف أي عملية اختراق لأجهزة التابلت وبناء عليه سيتم دفع مبلغ ١٦٠٠ جنيه ثمن تغيير البورد».

وكانت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخرعامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفي الدور الثاني السبت الموافق 13 أغسطس 2022.