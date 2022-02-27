الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: نعمل جميعا كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أن ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تطوير وتنمية شاملة في كافة القطاعات الخدمية هي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم المواطنين وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة التي لن تتكرر لقرون.

جاء ذلك خلال رئاسة "المحافظ" لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

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جانب من الاجتماع

ووجه "مختار " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتغيرات المكانية غير القانونية بكافة المدن والقرى وسرعة إزالتها في المهد.

وأشار "المحافظ" إلى أن كافة المتغيرات المكانية يتم رصدها عن طريق القمر الصناعي في نفس التوقيت الذي تتم فيه المخالفة ويتم إرسال بيان أسبوعي من مجلس الوزراء بهذه المتغيرات، مشدداً على “أننا لن نسمح بارتكاب أي مخالفة أو تعدي علي الأراضي الزراعية لوقف نزيف تدمير الرقعة الزراعية وسيكون هناك إجراءات قانونية مشددة تجاه المخالفين”.

كما أشار "مختار" إلى أنه سيتم الانتهاء من نقل كافة مقالب القمامة التاريخية على مستوى المحافظة قريباً، وسيتم استغلال تلك الأراضي لإنشاء مشروعات خدمية تخدم المواطنين في كافة القطاعات من خلال إنشاء مدارس ومستشفيات ومجمعات خدمية.

وأيضا أشار "المحافظ" إلى أن الدقهلية تحتل المركز الأول في ملف تقنين أملاك الدولة وتحتل مراكز متقدمة في كافة الملفات الأخرى  التي تخدم المواطنين وعلى الجميع العمل بكل جد وإصرار من أجل تلبية احتياجات المواطنين. 

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جانب من الاجتماع

كما شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، استلام وتسلم الدفعة الثانية من لحوم صكوك الطعام بإجمالي 1 طن لتوزيعها على ألف أسرة من مستحقي تكافل وكرامة بمركزي الجمالية والمطرية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تقوم بتوزيع هذه الصكوك على المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية طبقا للأولى فالأولى.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار "مختار" إلى أنه سيتم توزيع صكوك الطعام كل شهر على الأسر الأولى بالرعاية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق المحافظة.

وأكد "المحافظ" أنه سيتم إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيه بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية عبد الفتاح السيسي تطوير

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