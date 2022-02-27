الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

والد الزوجة المقتولة في الخصوص: «زوجها قتلها علشان عايز ينام وهي تصرف عليه»

قتل زوجته
قتل زوجته

نظرت محاكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وأحمد حسني حماد وأمانة سر محمد جمال طايل جلسة محاكمة عامل بقتل زوجته بسبب الخلافات الزوجية، حيث طعنها عدة طعنات قاتلة عندما طالبته بشراء مستلزمات لطفلتيه التوأم الرضيعتين وطالبته بعلبتي لبن فهاج وقام بقتلها داخل شقتهما بالخصوص وحاول الهرب والقت اجهزة الأمن القبض عليه.

وقال علي محمود عامر، إن ابنته المجني عليها كانت طيبة ولم تكن تؤذي أحد، مشيرا إلى أنها تزوجت المتهم بغير رضاه، بعد أن ضغطت عليه زوجته وابنته التي كانت تحبه، وبالفعل وبعد ضغوط كبيرة تزوجت المتهم، وحينها أخبرتها بأنها ستعاني معه لأنه لم يكن يجد فيه أنه لائقًا بها، وكان يوجد فارق كبير في المستوى العلمي والمادي، حيث أنها كانت خريجة حاسبات ومعلومات والمتهم كان "ضارب شهادة" على حد تعبيره.

وقال سيد القصاص محامي المجني عليها إنه طالب المحكمة في مرافعته بتنفيذ أقصي عقوبة علي المتهم وهي الإعدام، مشيرا إلى أن المحكمة وجهت للمتهم تهمة القتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وكشف تقرير الطب النفسي عن المتهم أنه كان بكامل وعيه خلال ارتكاب الجريمة 


وكان المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها قد أحال المتهم ويدعى منصور صبحي منصور ٢٩ سنة عامل لمحكمة الجنايات لأنه قتل المجني عليها آية علي محمود عامر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسابقة الخلاف بينهما وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات حتى انهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة بجسدها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحا أبيض “سكين ومقص وقطع زجاجية” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية قد شهدت واقعة مأساوية، عندما قام عامل بقتل زوجته بعدة طعنات باستخدام سكين بسبب طلبها للطعام لها ولأطفالهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي، بشارع على النجار، مفاده مقتل فتاة تدعى "آية على " 25 سنة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليها وزوجها بسبب طلبها طعام لها ولطفليها الرضع، قام على إثرها باستلال سلاح أبيض سكين وطعنها حتى الموت.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الجنايات خلافات محكمة الجنايات قتل زوجته رئيس المحكمة الخصوص المجني عليها جنايات بنها بالسكين

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وائل لطفي

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