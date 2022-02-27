الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأبراج على موعد مع تغيرات كبرى و«الحوت» يستعد للإبداع

برج الحوت
برج الحوت

الأقمار الجديدة هي وقت التنشيط، والبدء، والإبداع، والحصول على الطموح، حان الوقت للبدء في مغامرات وأهداف ومشاريع وأنشطة جديدة لمواليد الحوت والأبراج الأخرى.

كونك في علامة برج الحوت يمر قمر جديد في ٢ مارس يجلب لتلك العلامة في المقدمة الخيال والإبداع والرحمة والحكمة.

وفقا لموقع “مترو” ستشعر بالحاجة والإلهام لابتكار شيء جديد شيء تخيلي وربما مسحور قليلاً، حان الوقت للاختراع والتصنيع والإصلاح والإبداع والإلهام.

الحمل

أنت مستعد لاختراع أفق جديد، ووجهة جديدة، وهدف خيالي يجعلك تتحرك د، وتجعلك تعمل، إن وجود شيء ما تهدف إليه هو ما سيجعل هذه الخطوة أسهل وأكثر سعادة وإلهامًا.

الثور
املأ هذا الأسبوع بنشاط إبداعي مختلف كل يوم جرب، شاهد مدونة فيديو، اقرأ جرب يدك في شيء ما، ن بين كل ذلك سيبقى شيء جديد وستجد طريقة جديدة للتعبير عن نفسك.

السرطان
يجلب القمر الجديد طاقة قوية وحازمة إلى حياتك، فقد حان الوقت للتعبير عن نفسك بشكل كامل ومنفتح وجريء.

احصل على كل شيء، ابدأ في كتابة يومياتك، واكتب قصيدة عنها، وكن من القلب إلى القلب، وابدأ قصة حياتك، لا تدع أي شخص يثبط أو يشوه صوتك الإبداعي الأصيل.

هذا القمر الجديد هو وقت التعبير عن الذات بشكل كامل وإيجابي وواثق، قل حقيقتك.

الميزان
هناك إمكانية لكسب المال، ستحظى بحياة حب مفعمة بالحيوية، يمكنك إنشاء شيء في الوقت الحالي يمكن أن يكون مربحًا.

العقرب

التعليم هو الموضوع الرئيسي بالنسبة لك في هذا الشهر الجديد، دع قلبك يقودك، ما الذي يلهمك؟ ما الذي تحب أن تكون قادرًا على فعله أو صنعه؟.

قمر برج الحوت طاقة السرطان طموح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

طلاب مصريون يتحركون من دينيبرو إلى رومانيا: «نحن بخير»

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعي

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا