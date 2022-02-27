الأبراج على موعد مع تغيرات كبرى و«الحوت» يستعد للإبداع

الأقمار الجديدة هي وقت التنشيط، والبدء، والإبداع، والحصول على الطموح، حان الوقت للبدء في مغامرات وأهداف ومشاريع وأنشطة جديدة لمواليد الحوت والأبراج الأخرى.

كونك في علامة برج الحوت يمر قمر جديد في ٢ مارس يجلب لتلك العلامة في المقدمة الخيال والإبداع والرحمة والحكمة.

وفقا لموقع “مترو” ستشعر بالحاجة والإلهام لابتكار شيء جديد شيء تخيلي وربما مسحور قليلاً، حان الوقت للاختراع والتصنيع والإصلاح والإبداع والإلهام.

الحمل

أنت مستعد لاختراع أفق جديد، ووجهة جديدة، وهدف خيالي يجعلك تتحرك د، وتجعلك تعمل، إن وجود شيء ما تهدف إليه هو ما سيجعل هذه الخطوة أسهل وأكثر سعادة وإلهامًا.

الثور

املأ هذا الأسبوع بنشاط إبداعي مختلف كل يوم جرب، شاهد مدونة فيديو، اقرأ جرب يدك في شيء ما، ن بين كل ذلك سيبقى شيء جديد وستجد طريقة جديدة للتعبير عن نفسك.

السرطان

يجلب القمر الجديد طاقة قوية وحازمة إلى حياتك، فقد حان الوقت للتعبير عن نفسك بشكل كامل ومنفتح وجريء.

احصل على كل شيء، ابدأ في كتابة يومياتك، واكتب قصيدة عنها، وكن من القلب إلى القلب، وابدأ قصة حياتك، لا تدع أي شخص يثبط أو يشوه صوتك الإبداعي الأصيل.

هذا القمر الجديد هو وقت التعبير عن الذات بشكل كامل وإيجابي وواثق، قل حقيقتك.

الميزان

هناك إمكانية لكسب المال، ستحظى بحياة حب مفعمة بالحيوية، يمكنك إنشاء شيء في الوقت الحالي يمكن أن يكون مربحًا.

العقرب

التعليم هو الموضوع الرئيسي بالنسبة لك في هذا الشهر الجديد، دع قلبك يقودك، ما الذي يلهمك؟ ما الذي تحب أن تكون قادرًا على فعله أو صنعه؟.