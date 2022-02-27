«صحة دمياط» تصدر 10 آلاف قرار للعلاج على نفقة الدولة في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، ان مديرية الشؤون الصحية بدمياط، أصدرت 10 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة، بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه مابين قرارات غسيل كلوي وعلاج دوائي (خارجي وكلي)/ وفيروسات كبدية وايضا قرارات داخلي وعناية مركزة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه تم إجراء 800 عملية بقرارات علاج على نفقة الدولة، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة، كما تم عمل 150 مناظرة لحالات مرضي القلب و MS، بإدارة النفقة بالمديرية مع المجالس الطبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالإضافة إلي فحص العديد من شكاوي المرضي وحلها.

وأفادت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة العلاج علي نفقة الدولة، بأن جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لا تتوانى بإدخال اي تخصصات حديثة أقرت المجالس الطبية بعلاجها علي نفقة الدولة وذلك لصالح المريض.