شرطة البيئة تضبط 3 مصانع بدون ترخيص بداخلها 288 طن كبريت زراعي

شنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والاشتراك مع الجهات المعنية، حملة مكبرة، استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص بنطاق مديريتي أمن «البحيرة- الإسماعيلية».

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 مصانع، ومخزن بدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها، وبلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة 288,8 طن كبريت زراعى ومبيدات آفات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول - 27,5 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها بالأسواق - 65 طن مواد خام بدون بيانات ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة وأعلاف أسماك مغشوشة ومقلدة - 11 طن مواد خام عبارة عن مخلفات وخام بلاستيك بدون بيانات ومنتج نهائى لأدوات بلاستيكية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.