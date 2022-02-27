«التأمينات» تنهي استعداداتها لصرف معاشات مارس الثلاثاء

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غد الثلاثاء، استعداداتها لبدء صرف معاشات شهر مارس، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد، وذلك من ماكينات الصراف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكدت الهيئة، أنه يتم تقسيم صرف المعاشات لمن ينقاضى من البريد، وذلك من خلال شرائح، حيث تبدا الشريحة الاولى، الثلاثاء، لمن يحصل على اقل من 1000 جنيه، فيما تبدأ الشريحة الثانية لمن يتقاضى اقل من 2000 جنيه، يوم الاربعاء على أن تتوالى صرف الشرائح خلال الأيام القادمة.

أما عن منافذ صرف المعاشات، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تتم من خلال:

-كارت ميزة.

-الحساب الفضي للمعاشات.

- مكاتب هيئة البريد

- من بنوك القرى.

-من بنك ناصر الاجتماعي.

-من البنوك التجارية.

-حساب توفير.

- من الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصراف الآلي التابعة لها.​

البطاقات الزرقاء

وناشدت الهيئة القومية، أصحاب المعاشات ومن يحمل البطاقات الزرقاء التوجه إلى مكتب التأمينات باصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، وذلك لاستلام كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية.

بنك ناصر الاجتماعي

كما يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، صرف معاشات مارس، وفق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أنه تم تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك وذلك التزاحم داخل فروع البنك وأيضا على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى المحافظات، وفقا لرؤية الدولة فى تكثيف الجهود المبذولة لمنع التجمعات والمساعدة في التيسير على العملاء، وحالات التكدس والتزاحم، لا سيما من كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير.