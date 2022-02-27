ضبط 3919 قضية متنوعة داخل المترو والقطارات خلال 24 ساعة

شنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3919 قضية متنوعة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.