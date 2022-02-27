ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية - بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية - خلال 24 ساعة، من ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 54 قضية.

ونجحت القوات في ضبط 1573 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 290 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 7 قضايا.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.