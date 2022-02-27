الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية - بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية - خلال 24 ساعة، من ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 54 قضية.

ونجحت القوات في ضبط 1573 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 290 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 7 قضايا.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الإجراءات القانونية حكما قضائيا الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات ضبط قطاع أمن المنافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

تشييع جثمان الراحلة جالا فهمى من مسجد مصطفى محمود

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

الأمم المتحدة: مقتل 64 وإصابة 240 من المدنيين جراء القتال فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا