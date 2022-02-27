عرفت بعصور وحضارات قديمة.. هل ينهي «كورونا» زمن «المصافحة باليد»؟

في نقش حجري جميل عمره ٢٥٠٠ عام أقيم في متحف العراق في بغداد، شوهد الملك الآشوري شلمنصر الثالث يصافح ملك بابل مردوخ زاكير شومي الأول.

يُظهر تصوير اثنين من قادة بلاد ما بين النهرين تاريخ المصافحة الطويل، الذي نشأ في مدينة نمرود القديمة جنوب الموصل، فضلاً عن الحرف اليدوية المذهلة في ذلك الوقت.

تشير المصنوعات اليدوية والأدب الذي خلفته اليونان القديمة وروما إلى أنه في ثقافاتهم أيضًا، كان الناس يشبكون أيديهم لتوطيد العلاقات.

ربما نشأت المصافحة لإظهار أنه لا أحد يحمل أسلحة، ويعتقد أن المصافحة قد تم إحياؤها في القرن السابع عشر من قبل جماعة الكويكرز الدينية.

في أبريل 2020 قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، لبودكاست إنه لا يعتقد أن الناس يجب أن يتصافحوا مرة أخرى، قائلاً إن “الابتعاد عن الآخرين سيمنع انتشار الأنفلونزا، وكذلك Covid-19”.

اليوم مع ما يقرب من ثلثي الناس في العالم تم تطعيمهم جزئيًا على الأقل ضد Covid-19، هل يجب أن يُعتبر تقديم يد - أو حتى خد لتقبيله - أمرًا زائفًا؟

يقول البروفيسور مارك أوليفر ريجر من جامعة ترير في ألمانيا، الذي قام في عام 2020 باستطلاع آراء الجمهور وشارك في كتابة دراسة بعنوان قبلات مصافحة كوفيد -19 - الوباء يغيرنا إلى الأبد؟

على الرغم من أن الناس قد يكونون أكثر استرخاءً بشأن التباعد الاجتماعي مع مرور الوقت، وألغت البلدان القيود المتعلقة بـ Covid، فإن التاريخ يشير إلى إمكانية حدوث تغييرات طويلة المدى في التحيات الاجتماعية للوقاية من المرض.

دروس من التاريخ

حظر الملك هنري السادس ملك إنجلترا تقبيل الخد في عام 1439، وبحسب ما ورد لم تصبح هذه الممارسة شائعة مرة أخرى لعدة قرون.

في القرن الماضي دمر الطاعون الأسود السكان في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، لذا فإن مخاوفه من أن تقبيل انتشار المرض ربما لم يكن في غير محله.

يُظهر العلم الحديث أن تحيات الاتصال الوثيق يمكن أن تنقل مسببات الأمراض.

التقبيل يمكن أن ينشر فيروس إبشتاين بار، الذي يسبب كريات الدم البيضاء أو الحمى الغدية، كما يشير الدكتور ريتشارد واتكينز طبيب الأمراض المعدية وأستاذ الطب في جامعة نورث إيست أوهايو الطبية في الولايات المتحدة.

كما هو الحال مع التقبيل تظهر الأبحاث أن المصافحة يمكن أن تنشر المرض.

وفقا لموقع “ ذا ناشونال” في ورقة بحثية نُشرت عام 2013 في The Journal of Hospital Infection ، وصف باحثون في جامعة وست فرجينيا بالولايات المتحدة المصافحة بأنها "ناقل معروف" لانتقال البكتيريا، قال الباحثون إن نتوء القبضة كان أكثر أمانًا.

كتبوا: "لقد قررنا أن تطبيق قبضة اليد في بيئة الرعاية الصحية قد يقلل بشكل أكبر من انتقال البكتيريا بين مقدمي الرعاية الصحية عن طريق تقليل وقت الاتصال وإجمالي مساحة السطح المكشوفة عند مقارنتها بالمصافحة القياسية".

اليوم ينصح الدكتور واتكينز الناس بالاستمرار في التباعد الاجتماعي، بما في ذلك عدم المصافحة، لتجنب انتشار مسببات الأمراض مثل Sars-CoV-2.

أوصي الناس بالاستمرار في استخدام أشكال بديلة من التحية الابتسامة والتلويح هما وسيلتان جيدتان للتعبير عن سعادتك برؤية شخص ما.

ولكن كما أثبت الوباء في كثير من الأحيان، لا يتحرك العلم والطبيعة البشرية دائمًا على قدم وساق.