عيار 21 يتراجع مجددا.. كم سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

كم سعر الذهب اليوم أسعار الذهب، حيث شهدت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ في معدلات الأسعار وفقاً لمعدلات أسعار الذهب عالمياً وبلوغ سعر الأوقية 1900 دولار ، نتيجة التوترات السياسية الحالية واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أدى إلى تأثير كبير على معدلات الأسعار في بورصات وأسواق الذهب العالمية والمحلية، إضافة إلى انتظار قرارات مجلس الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة منتصف الشهر المقبل.

كم سعر الذهب اليوم الأحد

في السياق، ارتفع سعر الذهب اليوم خلال فترة التعاملات الصباحية، ومنها سعر الجنيه الذهب حيث بلغ 6632 جنيها، فى أسواق الصاغة المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، نظراً للإقبال على شرائه.



سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بالأسواق المحلية

بالإضافة إلى ذلك، شهدت فترة التعاملات اليوم الأحد، ارتفاع أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً بأسواق الصاغة وبلغ 947 جنيها، مع اختلاف معدلات الأسعار حسب المصنعية ومستوى المنطقة التجارية لمحلات الصاغة.



سعر الذهب عيار 21 قيراطاً بمحلات الصاغة

سعر الذهب اليوم، كذلك شهد سعر الذهب عيار 21 قيراطاً خلال تعاملات اليوم، ارتفاع ملحوظ في معدلات الأسعار حيث بلغ 829 جنيهاً، وذلك بمحلات الصاغة المصرية بأنحاء الجمهورية، خاصة مع إرتفاع معدلات الشراء من المتزوجين حديثاً والمواطنين باعتباره مصدرا مهما للقيمة المالية والادخار.



أسعار الذهب عيار 18 قيراط بأسواق الجمهورية

وأيضًا شهد سعر الذهب عيار 18 قيراط اليوم، إرتفاع طفيف في معدلات الأسعار بأسواق الصاغة المحلية، حبث بلغ متوسط سعر الجرام خلال التعاملات 710 جنيهات، رغم عدم الإقبال والاهتمام بشراءه من المواطنين.

في الختام، شهدت أسعار الذهب الذهب ومنها سعر الذهب عيار 21 قيراطاً ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات الأسعار بأسواق الصاغة المصرية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بسبب التوترات السياسية الحالية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتى تؤدى إلى توترات شديدة في الأسواق والبورصة العالمية.