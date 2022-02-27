منها «النقل الجوي».. الجريدة الرسمية تنشر أبرز أنشطة الطيران المتاحة للشركات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزير الطيران المدني، بتحديد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها، وفقا لأحكام القوانين والاتفاقيات والقرارات المعمول بها.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار، جاء؛ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 7 ديسمبر 1944، وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته، وأيضًا على قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران.



وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار يتم العمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

أنشطة الطيران المدني

أولا: أنشطة النقل الجوي.. وهي:

1 - النقل الجوي المنتظم للركاب الداخلي.

2- النقل الجوي المنتظم للركاب الخارجي.

3- النقل الجوي غير المنتظم للركاب الداخلي.

4- النقل الجوي غير المنتظم للركاب الخارجي.

5- النقل الجوي المنتظم للبضائع الداخلي.

6 - النقل الجوي المنتظم للبضائع الخارجي.

7- النقل الجوي غير المنتظم للبضائع الداخلي.

8- النقل الجوي غير المنتظم للبضائع الخارجي.

9- التاكسي الجوي حتى 10 رکاب.

10- التاكسي الجوي أكثر من 10 ركاب وأقل من 50 راكبا.

ثانيًا: أنشطة خدمات الطائرات

1 - صيانة الطائرات.

2 - الخدمة الأرضية.

3- الصيانة لطائرات الشركة المشغلة.

4 - الخدمة الأرضية لطائرات الشركة المشغلة.

5 - تقديم خدمات تموين الطائرات.

ثالثا: تصميم وتصنيع الطائرات المدنية ومحركاتها أو قطع غيارها

1 - تصميم الطائرات المدنية ومحركاتها أو قطع غيارها.

2 - إنتاج الطائرات المدنية ومحركاتها أو قطع غيارها.

رابعا: تقديم خدمات الملاحة والحركة الجوية، وهي خدمات إدارة الحركة الجوية- ATM.