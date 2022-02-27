الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 320 طن قمامة ووقف حالة بناء بدون ترخيص بسنورس

رفع قمامة
رفع قمامة

قال المهندس محمود هاشم رئيس مجلس مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بطريق القاهرة الفيوم، والطريق السياحي لبحيرة قارون، وصيانة أعمدة الإنارة بعدد من طرق وشوارع قريتى نقاليفة وسنهور القبلية.

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رفع قمامة 

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مسائية مكثفة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت، وقد أسفرت حملات الأمس عن رفع 320 طنا بالمدينة والقرى.

وأضاف رئيس المركز أنه تم أيضاً التصدى لحالة بناء بدون ترخيص بقرية نقاليفة، عبارة عن شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني على مساحة 100 متراً، بالتعاون مع نقطة شرطة نقاليفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وتأتى الحملات تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لرفع كفاءة الطرق والخدمات العامة والتصدي لكافة صور التعدي.

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رفع قمامة 
رفع 320 طن قمامة لحالة بناء بدون ترخيص بسنورس الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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