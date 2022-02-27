الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب صحيفة الحالة الجنائية لمتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأحد، طلب صحيفة الحالة الجنائية لمسجلين خطر؛ لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه بعين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخصين، يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص باستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منهما على (هاتف محمول- متعلقات شخصية) كرهًا عنهما.

بإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

صحيفة الحالة الجنائية مديرية امن القاهرة مديرية أمن قسم شرطة المواطنين أمن نيابة عين شمس سرقة المواطنين بالإكراه قسم شرطة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

على قيد الحياة.. وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية فى أوكرانيا

مصدر بـ«التعليم»: لن يضار أى طالب تأخر فى تسجيل استمارة الثانوية الإلكترونية

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية