طلب صحيفة الحالة الجنائية لمتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأحد، طلب صحيفة الحالة الجنائية لمسجلين خطر؛ لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه بعين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخصين، يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص باستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منهما على (هاتف محمول- متعلقات شخصية) كرهًا عنهما.

بإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.