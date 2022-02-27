الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار في مستودع مشتقات النفط في لوجانسك

انفجار في مستودع
انفجار في مستودع النفط

كشف مصدر في ممثلية إقليم لوجانسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف النار، اليوم الأحد، عن انفجار مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي بسبب إصابته بصاروخ أوكراني من طراز "توتشكا-أو".

وأضاف: "وفقا لمعلومات تم تدقيقها، حدث الحريق في مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي نتيجة استخدام القوات المسلحة الأوكرانية، لمنظومات صاروخية تكتيكية من طراز K79-1 "توتشكا-أو".

وسبق وأعلن قائد ​الجيش الأوكراني​، سيرجي نايف، أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط ​صاروخ كروز​ أطلقته "قاذفة استراتيجية" من ​بيلاروسيا".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخًا مجنحًا أطلقته على ​كييف​ طائرة TU-22 من بيلاروسيا.

وأفادت وكالة "​رويترز​" بأن "الرئيس الأوكراني ​​فلاديمير زيلينسكي​​ يقول إنه سيفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا".

 

اقليم لوغانسك الشعبية لجنة مراقبة وقف النار أوكرانيا وسيا الغزو الروسي المحتمل

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