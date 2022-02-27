اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد عوض الدين، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أجريت نوفمبر الماضي، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

حملت الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

الدكتور عمرو النوري، كان قد احتفظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد التجديف التي أقيمت في نوفمبر الماضي في مقر الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة.

وفاز النوري بمنصب الرئيس بعد حصد 9 أصوات من إجمالي 12 لهم حق الحضور والتصويت.