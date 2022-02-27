الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: مقتل 64 مدنيا أوكرانيا منذ بداية الغزو

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا

قالت الأمم المتحدة إن 240 مدنيا على الأقل أصيبوا وقتل 64 آخرين منذ دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية  الفرنسية ، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مع ذلك، من أن الأرقام سترتفع خلال الأيام المقبلة.
 

وأضاف المكتب أن خدمات الكهرباء والماء انقطعت عن مئات الآلاف من الأشخاص، في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 160 ألف شخص داخليا.
 

وأُجبر حوالي 116 ألف شخص على الفرار عبر الحدود الدولية إلى البلدان الأوروبية المجاورة، حيث تقدر الحكومة الأوكرانية أن عدد اللاجئين سيصل إلى 5 ملايين في أسوأ سيناريو.
 

وتعرضت مئات المنازل للضرر أو الدمار، بينما تسبب القصف في إلحاق الضرر بالجسور والطرق ما تسبب في قطع الإمدادات عن بعض المجتمعات.
 

وقال"أوتشا" إن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني أجبروا على تعليق العمليات في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني.
 

وتابع المكتب الأممي: "النزاع الجاري مستمر في التسبب بخسائر بشرية فادحة، مما يتسبب في عدد متزايد من الضحايا المدنيين، و عرقلة سبل العيش و إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مئات
المنازل، والبنية التحتية للمياه و الصرف الصحي ، و المدارس و المرافق الصحية".
 

وحذر "أوتشا" من أن الحرب جاءت في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الاصابات بكوفيد19- داخل أوكرانيا ، حيث ارتفع عدد الحالات بنسبة 555 % خلال 10 أيام، مما زاد من الضغط على النظام الصحي المثقل بالفعل في البلاد.
 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "إن الوضع الحالي يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في منطقة (دونباس) و يولد احتياجات جديدة متعددة القطاعات في جميع أنحاء البلاد".

الامم المتحدة أوكرانيا روسي بداية لغز مدني روس الروسي الأمم المتحد دنيا الغزو الروس مقتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

32 ألف جنيه بداية برامج شركات السياحة لرحلات العمرة

سيناريوهات تأهل الأهلى.. فرصة واحدة لانتزاع الصدارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية