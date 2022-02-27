الأمم المتحدة: مقتل 64 مدنيا أوكرانيا منذ بداية الغزو

قالت الأمم المتحدة إن 240 مدنيا على الأقل أصيبوا وقتل 64 آخرين منذ دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مع ذلك، من أن الأرقام سترتفع خلال الأيام المقبلة.



وأضاف المكتب أن خدمات الكهرباء والماء انقطعت عن مئات الآلاف من الأشخاص، في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 160 ألف شخص داخليا.



وأُجبر حوالي 116 ألف شخص على الفرار عبر الحدود الدولية إلى البلدان الأوروبية المجاورة، حيث تقدر الحكومة الأوكرانية أن عدد اللاجئين سيصل إلى 5 ملايين في أسوأ سيناريو.



وتعرضت مئات المنازل للضرر أو الدمار، بينما تسبب القصف في إلحاق الضرر بالجسور والطرق ما تسبب في قطع الإمدادات عن بعض المجتمعات.



وقال"أوتشا" إن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني أجبروا على تعليق العمليات في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني.



وتابع المكتب الأممي: "النزاع الجاري مستمر في التسبب بخسائر بشرية فادحة، مما يتسبب في عدد متزايد من الضحايا المدنيين، و عرقلة سبل العيش و إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مئات

المنازل، والبنية التحتية للمياه و الصرف الصحي ، و المدارس و المرافق الصحية".



وحذر "أوتشا" من أن الحرب جاءت في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الاصابات بكوفيد19- داخل أوكرانيا ، حيث ارتفع عدد الحالات بنسبة 555 % خلال 10 أيام، مما زاد من الضغط على النظام الصحي المثقل بالفعل في البلاد.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "إن الوضع الحالي يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في منطقة (دونباس) و يولد احتياجات جديدة متعددة القطاعات في جميع أنحاء البلاد".