الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون» ينفى مشاركته فى عمليات أوكرانية قرب جزيرة زيمينى

البنتاجون
البنتاجون

نفى السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية بأن الولايات المتحدة شاركت في عمليات للبحرية الأوكرانية بالقرب من جزيرة "زيميني".

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي -في تغريدة على موقع التدوين المصغر "تويتر"- إن ادعاءات روسيا بأن الولايات المتحدة شاركت بطريقة ما في عمليات للبحرية الأوكرانية قرب جزيرة "زيميني" كاذبة.

وأضاف السكرتير الصحفي للبنتاجون: "إننا لم نشارك في مثل هذه العمليات ولم نقدم أي دعم آخر، وما تردد عن ذلك هو مجرد أكذوبة أخرى من أكاذيب وزارة الدفاع الروسية"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النفي يأتي في الوقت الذى أعلنت فيه الولايات المتحدة تقديم مساعدات إضافية إلى أوكرانيا تتضمن 350 مليون دولار كدعم فوري لقوات الدفاع الأوكرانية ضد العمليات العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق،  قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إن الولايات المتحدة "ستقدم مساعدة أمنية إضافية" لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث الأمريكي، في تصريحات صحفية له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن كيفية تنفيذ هذه الخطوة "ما زالت قيد الإعداد".

وأضاف "كيربي": "نحن نشارك بنشاط كبير في تلك الجهود"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك "مساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل من خلال المساعدات" القتالية وغير القتالية.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أكد على أن بلاده لن ترسل جنودًا للقتال في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسومًا أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

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