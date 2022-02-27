الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يوتيوب» يحرم قنوات روسية من أرباح الإعلانات بسبب الأحداث فى أوكرانيا

يوتيوب
يوتيوب

أعلنت إدارة موقع "يوتيوب" أنها منعت العديد من القنوات الروسية من أرباح الإعلانات بسبب الأحداث في أوكرانيا.

 

وقالت الشركة في بيانها: "على خلفية الأحداث في أوكرانيا، قررنا تعليق أرباح عدد من قنوات "يوتيوب"، بما فيها العديد من القنوات الروسية التي تم فرض عقوبات عليها مؤخرا".

 

وقال رئيس تحرير صحيفة "ري بي كا" الروسية: "قيّد "يوتيوب" الوصول إلى بث قناتنا المباشر، و الذي يتم نقله من كاميرا في ساحة الميدان في أوكرانيا... هذا الفيديو غير متاح على الأراضي الأوكرانية الآن".

 

وأعلنت لجنة الرقابة الروسية "روسكوم نادزور" تقييد الوصول إلى منصة "فيسبوك" في روسيا اعتبارا من الجمعة الـ25 من فبراير، ردّا على حظر المنصة وسائل إعلام روسية، و فرضها قيودا على أخرى.

 

 وعلى صعيد آخر، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العقوبات الشخصية التي فرضها الغرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، خطوة وضيعة.

 

وقالت في تصريح متلفز: "لا أعرف ما الذي كانوا يفكرون فيه، لكن اعتماد العقوبات لمنع الحسابات الشخصية لبوتين و لافروف في الخارج خطوة دنيئة".

 

وأضافت: "إذا كان من الممكن فرض عقوبات شخصية لموقف عدواني تجاه بلد ما، فيبدو لي أن نصف أمريكا لا يجب أن تدخل إلى أي مكان، وخاصة إلى أراضي بلادنا. من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحدث هذا".

 

وتابعت: "فرضت العقوبات حتى قبل دخول القوات الروسية أوكرانيا.. تم تبني هذه العقوبات الثلاثاء الماضي، من الواضح أنه تم تطويرها عشية ذلك، وإعلانها ليلة الـ24 من الشهر. و إذا كانوا يقصدون العملية الروسية الآن، فحتى ليلة الـ24 لم يتم نشر أي جندي روسي" في أوكرانيا.

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