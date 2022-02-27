تحطم طائرة على متنها 14 شخصا فى جزر القمر

أعلنت السلطات المحلية في جزر القمر، تحطم طائرة من طراز "سيسنا" وعلى متنها 12 راكبًا، بالإضافة إلى قائد الطائرة ومساعد، قبالة منطقة موهيلي في جزر القمر.

وذكرت السلطات المحلية، أن هذه الطائرة تحطمت بعد اختفائها من شاشات أجهزة الرادار، وأنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة.

وأشارت السلطات إلى أن قائد الطائرة ومساعده يحملان الجنسية التنزانية، بينما يحمل ركاب الطائرة جنسية جزر القمر، وأنه لم يتضح حتى الآن سبب حادث تحطم هذه الطائرة.

وعلى صعيد آخر، عبر الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة جزر القمر في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوسف مدهومًا، خلال زيارته اليوم لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن إعجابه الشديد بما شاهده من تميز كبير وتطور، حيث اطلع على طرق عمل اللجان المختلفة، وآلية التحكيم، والأركان المختلفة التي يحتويها المهرجان.

وقال "مدهوما": "ما رأيناه من جهود يدل على الرؤية الثاقبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مختلف جوانب الحياة، والتي يشكل الموروث الثقافي أحدها"، مضيفًا أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة عاكسًا هذا الموروث ومحافظًا عليه، إضافة إلى دوره في نقله للأجيال، ومن يشاهد المهرجان يتفاجأ بما يحمله من تنظيم كبير وتطور.

وأشار القائم بأعمال سفارة جزر القمر في الرياض، إلى أن هذه المشاركة الفعالة من الدول العربية والخليجية تعبر عن دور المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - في تعريف هذه الأجيال بهذا الموروث، التي عملت رؤية المملكة 2030 على المحافظة عليه والاهتمام بها، والنظرة لمستقبل أفضل.

ولفت بالقول: "ما سرني ولفت انتباهي أيضًا، الخدمات الكبيرة التي يوفرها المهرجان للمشاركين والزوار، التي تلبي جميع احتياجاتهم بطريقة حضارية، تعكس مدى التطور الذي يشهده المهرجان، إضافة إلى تكاتف مختلف الجهات الحكومية والأمنية".