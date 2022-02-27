الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنان سمير صبرى يشكر الرئيس السيسى بعد قرار علاجه على نفقة الدولة

الفنان سمير صبرى
الفنان سمير صبرى

 وجه الفنان سمير صبري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بعلاجه على نفقة الدولة.

وأضاف "صبري"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر": "تأكدت أن الفنان الذي قضى 60 عامًا من عمره في الإعلام والفن لم تذهب حياته هدرًا، وأن صحتي تهم رئيس الدولة على غرار أي شخص آخر".

كما وجه الشكر لكل الفنانين الذين قاموا بزيارته في المستشفى، قائلًا: "كل احترامي وتحياتي للرئيس السيسي؛ لأنه أعاد مصر مرة أخرى، وأعاد مصر إلى إفريقيا وإفريقيا إلى مصر، وهو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ مصر".

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، اليوم، وجهت من خلاله الشكر للرئيس السيسي، بعد التكفل بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، حيث يرقد بأحد المستشفيات الكبرى حاليًا لتلقي العلاج.

وتواصلت مؤسسة الرئاسة، مع الفنان سمير صبري، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.
 ونقلت مؤسسة الرئاسة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان سمير صبري، وتأكيد توفير كل الإمكانيات لحين تماثله للشفاء.

وعانى الفنان سمير صبري من بعض المشاكل على مستوى الأعصاب وإحدى قدميه، ما جعله يخضع لعدة جلسات علاج طبيعي.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري، حيث دخل أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، لإجراء عملية "قسطرة".

وقالت "عنبر": "النهاردة هو دخل المستشفى، وكان يجري بعض الفحوصات الطبية، من الضغط وغيره من تلك الأمور، لتحديد موعد إجراء العملية المقرر إجراؤها لتكون غدًا الخميس".

وعن حالة التكتم عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، قالت: "رافضين نتكلم عن حالته الصحية لرفض سمير صبري هذا الموضوع خوفًا من قلق جمهوره عليه، وهو دائمًا يحاول طمأنة الجمهور عليه وعلى صحته".

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