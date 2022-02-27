روسيا تعلق على أنباء وقف إصدار التأشيرات لرعاياها بأمريكا والاتحاد الأوروبى

علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أنباء وقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا إصدار التأشيرات للروس في إطار العقوبات ضد موسكو.

وأوضحت زاخاروفا بحديث متلفز أنه في الوقت الحالي لم تتلق أي معلومات تفيد بأن الروس لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا بسبب العقوبات.

وقالت: "حاليا ليس لدي مثل هذه المعطيات، أعلم أنهم يراجعون اتفاقيات تسهيل التأشيرة، حيث أن العقوبات تشمل الدبلوماسيين والمسؤولين حصرا".

وأضافت أن "هناك الكثير من المواطنين حصلوا على التأشيرات بسهولة".

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا فى مجلس الأمن ، بينما امتنعت الهند والصين والإمارات عن التصويت.

وعلى جانب آخر، أعلنت الحكومة الهندية اليوم عن تنظيم أول رحلة جوية لإجلاء رعاياها من أوكرانيا.

وذكرت الحكومة الهندية - في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أن أول طائرة تحمل رعايا هنود من أوكرانيا هبطت فى مطار ماهارشترا بمدينة مومباى ، وأنها كانت تحمل 219 هنديا .

وجاء فى البيان أن هذه الطائرة كانت قد أقلعت من العاصمة الرومانية " بوخارست " بعد ظهر اليوم ، وأن الحكومة تسعى من أجل ضمان سلامة رعاياها.

وأضاف البيان أن مجموعة أخرى تضم طلابا هنود دخلت إلى المجر من الجانب الأوكرانى عند معبر زاهوني الحدودي، وأنهم توجهوا إلى بودابست لكى يتم نقلهم إلى الهند بطائرة تابعة لشركة "إير إنديا" اليوم.