مستشفى السلام ببورسعيد يكثف جهود تدريب الأطقم الطبية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، إستمرار جهود مستشفى السلام الدولي، في رفع كفاءة العاملين بها على مختلف المجالات، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمريض، تحت عنوان “أحنا قدرنا”.



قام قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالمستشفى برفع الكفاءة والتطوير من فريق العمل، والذي يضم: الدكتورة سارة حميد رئيس القسم، والدكتور شريف عصام مدير إدارة الموارد البشرية، بعمل دورات لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



نجح الفريق في تنسيق تدريبات شاملة لجميع العاملين بمستشفى السلام بورسعيد، وتشمل الطاقم الإداري والأطقم الطبية وغير الطبية، علي سياسات الجودة، وشملت تدريب 99 بالمائة من الفئه المستهدفة، وسياسات مكافحة العدوي وشملت 98 بالمائة من الفئة المستهدفة، وسياسات السلامة والصحة المهنية وشملت 99 بالمائة من الفئة المستهدفة، كما جرى تدريب 320 فرد على انعاش القلب الرئوي الأساسي.



وشمل التدريب بروتوكولات علاج كوفيد 19 والتدريب على سياسات الدواء والأخطاء الدوائية، ونظام التسجيل الإلكتروني والتسجيلات الطبية الخاصة بالملف الطبي، وفن الإيتيكيت ومهارات التواصل، ويقوم بمتابعة تدريبات روؤساء الأقسام الطبية على بروتوكولات النايس، بالإضافة إلى تخصيص يومين أسبوعياً لعمل تهيئة شاملة للعاملين الجدد بالمستشفى من كافة التخصصات، بالتعاون مع الدكتور أحمد مختار نائب مدير المستشفى للخدمات الطبية، وبتوجيهات الدكتور حسن الإسناوي مدير عام المستشفى.