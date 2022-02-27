الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية التونسية: جاهزون لتأمين جاليتنا فى أوكرانيا حال دخولهم رومانيا وبولونيا

وزارة الخارجية التونسية
وزارة الخارجية التونسية

أكدت وزارة الخارجية التونسية، أن وزارة الدفاع والناقلة الوطنية على جاهزية تامة لتأمين الرحلات الجوية اللازمة للجالية التونسية حال دخولهم إلى الأراضي الرومانية والبولونية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان-  أنها ستطلع عائلات أفراد الجالية والرأي العام بكل المستجدات في حينها، موضحة أن خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية بأوكرانيا بإشراف مباشر من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع كل من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والخطوط الجوية التونسية من أجل الاستعداد الجيد لتأمين عودة أفراد الجالية بأوكرانيا إلى تونس.

وعلى صعيد آخر، تسلمت تونس بمطار قرطاج الدولي 1,5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا كمنحة من الصين.

وذكرت الرئاسة التونسية،  أنها تتوجه بالشكر والتقدير إلى الصين على حرصها المتواصل على توفير الدعم اللازم لتونس في جهودها لمواجهة هذه الجائحة. 

وحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الشركات الصينية على الاستثمار في بلاده وتوريد البضائع التونسية بما يسهم في تحقيق التوازن في المبادلات التجارية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا في ذات الوقت الدعم المهم الذي قدمته الصين لبلاده في إطار جهودها لمكافحة كورونا وتمويل وإنجاز المشروعات التنموية.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، أشاد "الجرندي" خلال لقائه سفير الصين بتونس زهانج جيانجو ZHANG Jianguo، بمستوى العلاقات التونسية الصينية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.

من جانبه، عبر سفير الصين بتونس عن ارتياح بلاده للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وتطلعها لمزيد من التطوير في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد "جيانجو" مواصلة الصين دعم تونس في إطار مكافحة جائحة كورونا عبر تقديم 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم، إضافة إلى توفير عدد من آلات التنفس الاصطناعي والأكسجين ستقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، مفيدًا بأن هذه المساعدات تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين.

الخارجية التونسية

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