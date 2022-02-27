الأربعاء.. «كُتاب الإسكندرية» يناقش رواية «الذي عاد إلى هناك» لـ أمل رفعت

تناقش النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية، رواية "الذى عاد إلى هناك" للكاتبة أمل رفعت، فى تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل.

يناقش الرواية عدد من النقاد؛ كل من دكتور بهاء حسب الله، ودكتور إيهاب بديوي، وستدير الندوة الكاتبة منى منصور.

أمل رفعت في سطور

الكاتبة أمل رفعت قاصة وروائية وشاعرة مصرية، حصلت على البكالوريوس فى التجارة من جامعة الإسكندرية، صدر لها ثلاث مجموعات شعرية هى "حدائق البيلسان" 2014، و"دانتيلا" 2015، و"آنية الأحلام" 2017، ومجموعتين قصصيتين "طائر الخريف 2015"، و"سكرة الروح" 2016، ونالت ميدالية الإعجاب والتميز من نادى الهايكو العربى، ولها قيد الطبع ديوان "قارورة عشق"، وثلاث روايات هى "بنت الراوى، متاتيا، الذى عاد إلى هناك".

من أحدث إصداراتها، صدر عن دار الآن ناشرون وموزعون، المجموعة القصصية بعنوان "أريج الرماد" ، والتى تقع فى 116 صفحة من القطع المتوسط، وتحتوى المجموعة القصصية على 24 قصة متنوعة مختلفة العوالم تهتم بقضايا المرأة، وتعلن عن أزمة الوجود، منذ نصوصها الأولى عالم المرأة التعيس الذى يسرى فى معظم النصوص، وتعرض المشكلات التى تواجهها فى مجتمعاتنا العربية، ومنها نظرة الزوج وعائلته للمرأة التى لا تنجب الذكر، وتعامل معاملة العاقر كما فى قصة "الحضرة"، كما تتعرض لمشكلة الطلاق وتقدمها بشكل سردى حميم يعبر عن مأزق المرأة حينما ينسل الرجل من حياتها تاركا لها أطفالا يعانون قسوة العيش.

كما صدرت رواية " متاتيا" للروائية أمل رفعت عن دار المفكر العربي ؛ وتقع في مائتين وستة، وخمسين صفحة، تدور أحداثها حول فكرة الحكاية، فكم من حكاية جلبت الشقاء لأصحابها، وكم من حكاية خلدت بطلها، وكم من حكاية صانت تاريخ أمة، وكم من حكاية كشفت لغزًا كما يتضح لنا من خلفية الغلاف الجاذب للعمل، وكم من حكاية أفشت أسرارًا أودت بأصحابها وراء الشمس كما في قصة جميلة بطلة الرواية الرئيسية، كل هذه الحكايات وأكثر بداخل النص.