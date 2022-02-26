ضبط 121 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على مخابز وأسواق سوهاج

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بالتنسيق مع وحدة مباحث التموين بالمديرية في ضبط‏ 121 مخالفة تموينية في مجال الرقابة علي المخابز والمطاحن والأسواق.

وأكد محمد إبراهيم، مدير تموين سوهاج أنه تم ضبط 88 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

أضاف إبراهيم أنه تم ضبط 33 مخالفة بالمرور علي الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك، ومحال دون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجارى، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلي من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى 10 مخالفات فى مجال المواد البترولية.

كانت مديرية التموين بسوهاج قد نجحت أمس الأول فى ضبط 75 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

أضاف إبراهيم أنه تم ضبط 32 مخالفة بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجارى، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى 4 مخالفات فى مجال المواد البترولية.

فى سياق متصل، نجحت الاجهزة الرقابية بمديرية ومباحث التموين بسوهاج في ضبط كمية من المكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل إحدى صالات الجيم والألعاب الرياضية، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، لأمن سوهاج، إخطارًا مأمور مركز شرطة طما، بضبط "م. ف" 33 عاما، مقيم بندر طما صاحب مركز جيم للألعاب الرياضية، لإدارته منشاة دون ترخيص وحيازة مكملات غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير بالمخالفة للقانون.

وبلغت الكميات المضبوطة 1400 عبوة مكملات غذائية مختلفه الأنواع والأحجام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1779 جمعه مركز طما للسنه 2022.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 1784 جنح مركز طما لسنة 2022م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.