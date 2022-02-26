السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة صحفيَين دنماركيين بالرصاص أثناء تغطيتهما الحرب بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أصيب صحفيين دنماركيين بالرصاص شمال شرق أوكرانيا، السبت، وفق ما أعلنت صحيفتهما التي أكدت أن حياتهما ليست في خطر.

وأفادت صحيفة "إيكسترا بلاديت" الدنماركية أن المراسل ستيفان ويتشرت والمصور إميل فيلتنبورغ ميكلسن أصيبا بالرصاص أثناء عملهما قرب مدينة أوختيركا التي تبعد حوالى 50 كيلومترا من الحدود الروسية.

ورغم ارتدائهما سترتين واقيتين للرصاص، فقد أصيبا عندما تعرضت سيارتهما لإطلاق نار مجهول المصدر.

وكتبت الصحيفة اليومية التي توظفهما كصحفيين مستقلين لتغطية الحرب في أوكرانيا "نُقل الاثنان بسرعة إلى المستشفى وهما بمأمن من الخطر".

والصحيفة على اتصال بوزارة الخارجية الدنماركية وشركة خاصة لإجلائهما.

وأعلنت روسيا الخميس، شن حرب على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

واليوم، أمرت روسيا قوّاتها بالتقدّم "من كافة الاتجاهات" في أوكرانيا بينما فرضت كييف حظرا شاملا للتجوّل بعد معارك في العاصمة أُجبر خلالها الجنود الروس على التراجع.

 وأعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 198 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، فيما هزّت أصوات الانفجارات كييف التي اختبأ سكانها في أنفاق المترو والأقبية.

وأعلنت موسكو أنها أطلقت صواريخ كروز على أهداف عسكرية وأنها "ستوسّع الهجوم من كافة الاتجاهات" بعدما اتّهمت أوكرانيا بـ"رفض" اجراء مفاوضات.

لكن في اليوم الثالث من الغزو الروسي، تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلده لن يستسلم أمام الكرملين، بينما أشارت واشنطن إلى أن القوة الغازية "تفتقر للزخم".

وأعلن الجيش الأوكراني أنه صدّ هجوما على العاصمة حيث يقاتل "مجموعات تخريبية" روسية تسللت إلى المدينة.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصوّر "سنفعل ونقول شيئا واحدا فقط: سنقاتل إلى أن نحرر بلدنا".

وأشار في وقت سابق إلى أن أوكرانيا أخرجت خطة روسية للإطاحة به "عن مسارها" وحضّ الروس على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب. 

وأعلنت منظمة "او في دي-انفو" الروسية المتخصصة غير الحكومية أن السلطات في روسيا اعتقلت خلال ثلاثة ايام أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا تنديدا بالهجوم الروسي على اوكرانيا.

ويقدّر البنتاجون بأن نصف القوة الغازية التي حشدتها روسيا عند حدود أوكرانيا في الشهور الأخيرة باتت داخل البلاد.

لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الأميركية أكد "لدينا مؤشرات الى أن الروس محبطون بشكل متزايد بسبب افتقارهم للزخم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي لم يكتسب تفوقا جويا على البلاد.

وأمر بوتين بغزو واسع النطاق قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه أجبر حوالى 116 ألف شخص على الفرار إلى دول مجاورة.

ويقدّر أن عشرات الآلاف غيرهم نزحوا ضمن أوكرانيا، حيث انتقل كثيرون إلى المناطق الأقل تأثّرا غرب البلاد. 

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال مكالمة هاتفية مع زيلينسكي "عزم الامم المتحدة على تعزيز المساعدة الانسانية للشعب الاوكراني".

الغزو الروسي لأوكرانيا إصابة صحافيين دنماركيين إطلاق رصاص شمال شرق أوكرانيا تغطية الحرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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