فرح الزاهد تكشف تفاصيل مسلسل «سوشيال» وتعاونها مع أحمد زاهر

أعربت الفنانة فرح الزاهد عن سعادتها الشديدة لانطلاق أولى حلقات مسلسل «سوشيال» اليوم، على شاشة قناة الحياة، خاصة وأنه يناقش قضية مهمة وهي سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا.

وقالت «فرح» لـ«الدستور»، إن ترشيحها جاء عن طريق المخرج رؤوف عبدالعزيز، مشيرة إلى إلى أنها وافقت على المشاركة في العمل فور قراءتها للسيناريو، الذي وجدته قوي وأحداثه متماسكة ويناقش قضية مهمة وهي عالم السوشيال ميديا، مشيرة إلى ان هذا العمل يعد التعاون الثاني لها مع المخرج رؤووف عبد العزيز بعد مسلسل «الطاووس».

وأشارت، إلى أن العمل يناقش عالم السوشيال ميديا والانلفونسر «البلوجرز»، مؤكده أنه عامل مهم في حياتنا عمومًا، ويجب معرفة كل ما يدور حول السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تعرضت شخصيًا من السوشيال ميديا لكثير من النقد السلبي، لافتة إلى أنها تتأثر من التعليقات السلبية التي تجدها عنها، موضحة أنها استمتعت بالتعاون مع الفنان أحمد زاهر وتعلمت منه أشياء كثيرة وتجمعهم مشاهد كثيرة معًا، متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

تدور أحداثه في إطار الـ15 حلقة، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، وجيهان خليل، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تمامًا.

وعرض لـ أحمد زاهر مسرحيته "عائلة لاسعة جدًا" في السعودية الشهر الماضى، ويشارك في بطولتها ملك وليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، منة فضالي، مروى عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وسجلت المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا.