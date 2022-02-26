السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر في جوبا يبحث تعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى مع جنوب السودان

السفير معتز مصطفى
السفير معتز مصطفى عبد القادر

بحث السفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، مع وزير النقل الجنوب سوداني "مادوت بيار" ورئيس سلطة الطيران المدني "ديفيد سوبيك"، سبل تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان الشقيقة في مجال الطيران المدني والنقل النهري والسكك الحديدية.
وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم السبت أن الوزير "بيار" استعرض مساعي بلاده لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وسائل النقل المختلفة بما يعزز من حركة تجارة جنوب السودان مع العالم الخارجي.
من جانبه، أكد السفير "عبدالقادر" حرص مصر على تعميق التعاون في كل مجالات النقل مع جنوب السودان، مشيرًا إلى اعتزام مصر مواصلة تقديم كل سبل الدعم لتنمية قطاعات النقل المختلفة بالبلاد.
وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم في مجال الطيران المدني بين الدولتين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في ذلك المجال الحيوي وتقديم الدعم المصري لسلطة الطيران المدني بجنوب السودان، لا سيما مع وجود آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات مثل التدريب وبناء القدرات والملاحة الجوية وإدارة المطارات والخدمات الأرضية.

النقل السودان جنوب السودان وزير النقل سفير مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تكشف المصير التعليمي للطلبة المحتجزين في أوكرانيا

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

وزيرة الهجرة تزف بشرى للطلبة المصريين بأوكرانيا الذين فقدوا جوازات سفرهم

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية