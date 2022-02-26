سفير مصر في جوبا يبحث تعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى مع جنوب السودان

بحث السفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، مع وزير النقل الجنوب سوداني "مادوت بيار" ورئيس سلطة الطيران المدني "ديفيد سوبيك"، سبل تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان الشقيقة في مجال الطيران المدني والنقل النهري والسكك الحديدية.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم السبت أن الوزير "بيار" استعرض مساعي بلاده لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وسائل النقل المختلفة بما يعزز من حركة تجارة جنوب السودان مع العالم الخارجي.

من جانبه، أكد السفير "عبدالقادر" حرص مصر على تعميق التعاون في كل مجالات النقل مع جنوب السودان، مشيرًا إلى اعتزام مصر مواصلة تقديم كل سبل الدعم لتنمية قطاعات النقل المختلفة بالبلاد.

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم في مجال الطيران المدني بين الدولتين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في ذلك المجال الحيوي وتقديم الدعم المصري لسلطة الطيران المدني بجنوب السودان، لا سيما مع وجود آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات مثل التدريب وبناء القدرات والملاحة الجوية وإدارة المطارات والخدمات الأرضية.