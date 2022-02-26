حملات مكثفة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بأحياء بورسعيد (صور)

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد حملات تشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، ومصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار عمل هذه المراكز.

وقامت الأجهزة التنفيذية داخل حي الزهور بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بعدد ٥ سناتر، حيث تم المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تنفيذ قرار غلق وتشميع المراكز بمناطق شباب الخريجين وشباب أكتوبر، وذلك فى إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية.

كانت لجان الرصد والمتابعة المشكلة من الإدارات المعنية بالحى رصدت تردد عدد من الطلاب والطالبات على مراكز الدروس وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابهم وتنفيذ قرار الغلق والتشميع.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق حملة مكثفة أسفرت عن تشميع 2 سنتر للدروس الخصوصيه بكلا من شارعي الثلاثيني والمشرق وشارع الجيش وعرابي وتم التحفظ علي المنقولات المستخدمة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدد المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تتخذها محافظة بورسعيد لمنع الدروس الخصوصية التى تستنزف الوقت والمال من الطلاب، وفى إطار إعادة الدور الهام للمدارس فى العملية التعليمية.