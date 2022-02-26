عروس الصعيد تتزين: تجميل كورنيش النيل ومجمع المدارس بالمنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال التجميل ورفع الإشغالات والنظافة بكورنيش النيل، كما قام قسم الحدائق والمشاتل بقص وتهذيب الأشجار الموجودة بالكورنيش وأمام مجمع المدارس بحي شمال المدينة.

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم الحدائق والمشاتل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تحت إشراف محمد سيد واصل أعمال التجميل المستمرة بالكورنيش، حيث قام بقص وتهذيب الأشجار الموجودة على كورنيش النيل لرسم لوحة فنية رائعة للكورنيش والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أنه أعطي توجيهات لمدير إدارة الكورنيش محمود طنطاوي بتكثيف أعمال النظافة أولًا بأول والحفاظ علي النجيلة والرقعة الخضراء ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع جميع الإشغالات بالكورنيش.

أضاف رئيس المدينة أنه تم قص وتقليم أحد الأشجار أمام مجمع المدارس بحي شمال المدينة التي كانت تمثل خطرًا على الطلاب، فضلًا عن إساءتها للمظهر الجمالي أمام المدرسة، حيث قام فريق العمل بقصها وتهذيبها للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب.

أشار رئيس المدينة إلى أن الوحدة المحلية حريصة علي إبراز المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنيا، حيث يعد كورنيش النيل أحد أهم المظاهر الجمالية بالمدينة، كما أنه المتنفس الوحيد لأهالي المدينة، لذلك تولي الوحدة المحلية اهتمامًا كبيرًا بأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات به للحفاظ علي أعمال التطوير الكبيرة التي تمت به.

وأكد أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة المنيا من خلال المتابعة المستمرة لكورنيش النيل وقص وتهذيب الأشجار بشوارع المدينة وتكثيف أعمال النظافة وكل ما يشوه المنظر الجمالي به، لافتًا إلي استمرار هذه الأعمال بصفة يومية سواء بكورنيش النيل أو شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها.