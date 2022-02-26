نص قرار إحالة طالب جامعي للجنايات بتهمة قتل طفلة بكرداسة

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة طالبًا جامعيًا و3 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل طفلة والتخلص من الجثة داخل بئر صرف صحي بكرداسة لإخفاء معالم جريمتهم.



جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م.ف" 20 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة - و "م.ع" 16 سنة حاصل على إعدادية، و "م.ع" 28 سنة عامل، و "ع.ف" 23 سنة عامل، لأنهم في يوم 4/9/2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة "حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز الخامسة عشر المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة “جنى”، مع سبق الإصرار والترصد بأنه بیتا النية وعقد العزم على قتلها فأعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة.

وأضاف قرار الإحالة، أنه وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها إلى أن تیقن مفارقتها الحياة، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.

وأوضح قرار الإحالة، أن المتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي، وعدم الإبلاغ عن الأخيرين ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابه.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة طفلة متحللة في بئر صرف صحي بكرداسة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارهم بالمنطقة شقيق صديقة المجني عليها، والذي خطف الفتاة واستدرجها داخل غرفة في شقة لطلب فدية من أسرتها.

وأضافت التحريات أن المتهم تخلص من الطفلة عندما فشل في طلب فدية من أسرتها فقام بقتلها ولفها داخل سجادة واستعان بسيارة أحد أقاربه ونقل الجثة وألقاها داخل بئر صرف صحي، وتمكنت القوات من كشف الجريمة والقبض على المتهم.