تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة قتل سائق توك توك بالمرج

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، قرارا يقضي بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك ملكه.

وكان قد اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن فى منطقة المرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجه المجنى عليه سلاحا أبيض، لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجنى عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين.

ونجح رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب.

وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.