التحريات حول عصابة «التابوت الفرعوني»: يرجع لفترة هامة من تاريخ مصر القديم

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة حول عصابة «التابوت الفرعوني» بعين شمس في اتهامهم بارتكاب أعمال حفر وتنقيب عن الآثار دون ترخيص بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك بقصد الاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.

ونستعرض في هذا التقرير تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار حول الواقعة.

ثبت بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بمنطقة عين شمس والمطرية والمعتمد من المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 27/12/2021 أنه بمعاينة المخزن محل الواقعة ان الموقع المقام عليه بأكمله خاضع لقانون حماية الآثار، كما عثر داخل المخزن محل الواقعة على حفرة بعمق 2م بمعاينتها تبين أن الغرض منها التنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على تابوت أثري ذو قيمة تاريخية ويرجع لفترة هامة من تاريخ مصر القديم، ويخضع لقانون حماية الأثار.

وجاء بأقوال مقدم شرطة ومفتش مباحث السياحة والآثار خلال تحقيقات النيابة العامة، إن تحرياته السرية دلته على صحة واقعة الضبط.

وأضاف أن المتهمين ألفوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص بأعمال الحفر بغرض التنقيب عن الآثار، وعثورهم على مقبرة أثرية بداخل مخزن أحد العقارات ملك المتهم الأول وفي طريقهم لتهريبها خارج البلاد.

الشهود

كما جاء بأقوال- عميد شرطة ومفتش مباحث فرقة شرق- أن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين ألفوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص بأعمال الحفر بغرض التنقيب عن الآثار، وعثورهم على مقبرة أثرية بداخل مخزن أحد العقارات ملك المتهم الأول وفي طريقهم لتهريبها خارج البلاد.

وأضاف أنه استصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم والمخزن المار ذكره، ونفاذًا لذلك انتقل إلى حيث أيقن مكان تواجدهم، وتمكن من ضبط المتهمين من الثاني حتى الثامن.

وأوضح أنه بتفتيشهم عثر بحوزتهم على هواتف جوالة، فاقتادهم إلى المخزن محل الواقعة ودلف بهم لداخله، وتمكن من ضبط الأول وبتفتيش المكان عثر بداخله على أدوات مما تستخدم في أعمال الحفر وكذا حفرة يظهر بداخلها تابوت أثري، مشيرًا إلى أنه بمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص بأعمال الحفر بغرض التنقيب عن الآثار لتهريبها خارج البلاد، وتمكنوا من العثور على التابوت المضبوط منذ فترة ولم يتمكنوا من تصريفه.

كما جاء بأقوال مدير عام منطقة أثار بالمجلس الأعلى للآثار- أنه بالانتقال لمعاينة المخزن محل الواقعة تبين أن الموقع المقام عليه العقار بأكمله خاضع لقانون حماية الآثار.

وأضاف أنه بمعاينة الحفر تبين الغرض منه التنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على تابوت أثري ذي قيمة تاريخية ويرجع لفترة هامة من تاريخ مصر القديم ويخضع لقانون حماية الآثار.

كما شهدت كبير مفتشين منطقة -آثار بمنطقة عين شمس- أنها أحد أعضاء اللجنة المشكلة لمعاينة المخزن محل الواقعة وشهدت بذات مضمون ما شهدت به سابقها.

نص قرار إحالة العصابة

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م.م"- 40 سنة -مالك شركة استيراد وتصدير، و"ر.ع" 40 سنة - مالك مكتب ديكورات - و "م.ع‘" 46 سنة - مقاول- و"م س"- 34 سنة - سائق- و"أ.ر"- 52 سنة - طبيب بشري ، و"رع" 52 سنة، حارس عقار و"ط.م" رئيس مجلس شركو لإدارة الفنادق، و"ع.م" - 58 سنة- سائق، لأنهم في تاريخ سابق على 1/12/2021 بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة أجروا أعمال حفر خلسة بقصد تهريب الآثار المستخرجة.

وأضاف قرار الإحالة أنهم أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم شكلوا عصابة من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاء. كما اعتدوا على أرض أثرية بأن قاموا بالحفر فيها دون ترخيص.