فرنسا: لا يمكن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفق مطالب روسيا

أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم السبت، أنه لا يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليًا على أساس مطالب روسيا غير المقبولة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مساء اليوم، إن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي اختار مقاومة الهجوم الروسي ويجب دعمه.

وأوضح أن المناقشات مع الشركاء بشأن حرمان روسيا من نظام "سويفت" تتطور بشكل سريع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن جميع وحداتها في أوكرانيا أٌمرت باستئناف هجومها من جميع الاتجاهات بعد توقف مؤقت أمس.

فيما قال مسؤول دبلوماسي أوروبي أن ألمانيا بصدد الموافقة على تسليم 400 صاروخ آر بي جي إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد أكثر من 50 في المائة من قواته حول أوكرانيا من أجل الهجوم.

وأكد المسؤول ذاته أن القوات الأوكرانية تلقت مساعدة أمنية من الولايات المتحدة خلال اليومين الأخيرين.

وكان الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي أكد في وقت سابق اليوم أنهم بحاجة إلى مساعدات عسكرية، مشيرا إلى أن جيشه صامد حتى اللحظة، مضيفا: "هذه الحرب يجب أن تتوقف حالًا".

وبحسب مسؤول عسكري أمريكي رصدت الولايات المتحدة إطلاق أكثر من 250 صاروخًا روسيًا على الأهداف الأوكرانية غالبيتها قصيرة المدى.