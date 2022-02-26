السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: لا يمكن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفق مطالب روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم السبت، أنه لا يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليًا على أساس مطالب روسيا غير المقبولة.

 

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مساء اليوم، إن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي اختار مقاومة الهجوم الروسي ويجب دعمه.

 

وأوضح أن المناقشات مع الشركاء بشأن حرمان روسيا من نظام "سويفت" تتطور بشكل سريع.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن جميع وحداتها في أوكرانيا أٌمرت باستئناف هجومها من جميع الاتجاهات بعد توقف مؤقت أمس.

 

فيما قال مسؤول دبلوماسي أوروبي أن ألمانيا بصدد الموافقة على تسليم 400 صاروخ آر بي جي إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد أكثر من 50 في المائة من قواته حول أوكرانيا من أجل الهجوم.

 

وأكد المسؤول ذاته أن القوات الأوكرانية تلقت مساعدة أمنية من الولايات المتحدة خلال اليومين الأخيرين.

 

وكان الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي أكد في وقت سابق اليوم أنهم بحاجة إلى مساعدات عسكرية، مشيرا إلى أن جيشه صامد حتى اللحظة، مضيفا: "هذه الحرب يجب أن تتوقف حالًا".

 

وبحسب مسؤول عسكري أمريكي رصدت الولايات المتحدة إطلاق أكثر من 250 صاروخًا روسيًا على الأهداف الأوكرانية غالبيتها قصيرة المدى.

الرئاسة الفرنسية الإليزيه أوكرانيا روسيا الرئيس الأوكراني وزارة الدفاع الروسية زيلينيسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

وفاة الفنانة جالا فهمى عن عمر ناهز 59 عامًا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

«السلع التموينية»: مصر تنجح فى تأمين سفينة الشحن «وادى العرب» المحملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية