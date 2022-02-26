السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أساتذة وعلماء من الأزهر يشاركون في احتفال الإسراء والمعراج بالبيت المحمدي غدًا

علماء مؤسسة البيت
علماء مؤسسة البيت المحمدي

أعلن أساتذة وعلماء بالأزهر الشريف، اليوم، مشاركتهم في الاحتفال الذي ينظمه البيت المحمدي بمقره في المقطم، مساء الأحد، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بقراءة الجزء الخاص بهذه الذكرى من كتاب «الشفا» للعلامة القاضي عياض.

وقالت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف في بيان لها اليوم، إنه سيشارك في الاحتفال عدد من الأساتذة والعلماء يأتي في مقدمتهم الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مؤسسة البيت المحمدي، والأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، والشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر، والشيخ محمد زكي بداري الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والأستاذ الدكتور علاء جانب الأستاذ بكلية اللغة العربية.

ويقام الحفل غدًا بمقر البيت المحمدي عقب صلاة العشاء، كما يبث عبر صفحات التواصل الاجتماعي حتى يتمكن طلاب وأعضاء مؤسسة البيت المحمدي من مشاهدة الاحتفالية الكبرى التي ستنظم بمناسبة معجزة الإسراء والمعراج.

 

اساتذة علماء الأزهر يعلنون مشاركتهم احتفال الاسرا

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وائل لطفي

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