السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من «توكتوك» ودهسته سيارة نقل فى قنا

توكتوك
توكتوك

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت إثر سقوطه من توك توك، قبل أن تدهسه سيارة نقل بمركز فرشوط شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بمصرع دياب عشري فراج 7 أعوام، سقط من توك توك، بنجع العرق التابعة للوحدة المحلية لقرية العسيرات.

وتبين أنه أثناء مرور سيارة نقل "قلاب" دهسه بطريق الخطأ، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتمكن السائق من الهرب.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن قنا مركز فرشوط شمال قنا مركز شرطة فرشوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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