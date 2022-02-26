مصرع طفل سقط من «توكتوك» ودهسته سيارة نقل فى قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت إثر سقوطه من توك توك، قبل أن تدهسه سيارة نقل بمركز فرشوط شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بمصرع دياب عشري فراج 7 أعوام، سقط من توك توك، بنجع العرق التابعة للوحدة المحلية لقرية العسيرات.

وتبين أنه أثناء مرور سيارة نقل "قلاب" دهسه بطريق الخطأ، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتمكن السائق من الهرب.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.