إصابة 4 في انقلاب توك توك بصحراوي بني سويف

أصيب 4 أشخاص اليوم السبت في حادث انقلاب مركبة توك توك، أمام مزرعة الرومي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك، أمام مزرعة الرومي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ اللازم.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.