السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في انقلاب توك توك بصحراوي بني سويف

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص اليوم السبت في حادث انقلاب مركبة توك توك، أمام مزرعة الرومي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك، أمام مزرعة الرومي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ اللازم.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

محافظة بني سويف أمن بني سويف الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الشرقي انقلاب توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«المهن التمثيلية» تشكر الرئيس السيسى على علاج الفنان سمير صبرى

وزير التعليم يطالب المعلمين والطلاب بالانضمام إلى ورش عمل «York Press»

«Time sports» قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلى وصن داونز

«عايز وشي ولا كلي».. فصل مدير مدرسة ومعلمة «منتقبة» بالدقهلية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

فرنسا: اجتماع طارئ لوزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

تعبر الحدود يوميًا.. إسرائيل تنقل بعثتها الدبلوماسية خارج أوكرانيا

500 أسير فلسطينى يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية