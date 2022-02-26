حبس المتهمة بقتل الطفلة «رودينا» لسرقتها في أبو النمرس 4 أيام

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" لسرقة قرطها الذهبي في إحدى قرى أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وذكر أحد أفراد أسرتها أن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها منذ 5 أيام، حتى تم العثور على جثتها، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى تورط جارة الضحية في ارتكاب الجريمة، حيث استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي وخنقتها وتخلصت من جثتها، وتمكن المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس من ضبطها.

بمواجهة المتهمة أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.