السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أسوان»: المحافظات الحدودية تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب

تفقد الوزير والمحافظين
تفقد الوزير والمحافظين

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان أن تنظيم فعاليات النسخة الثالثة للأولمبياد الرياضي لأبناء المحافظات الحدودية يأتي متواكباً مع اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر، مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها. 

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وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظات الحدودية تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، وهو الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة  لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس. 

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وجاء ذلك في إطار مواصلة  النسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية فعالياتها، والتي  تفقد خلالها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأيضاً اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض المنتجات الحرفية واليدوية للمحافظات الحدودية والذى ضم أجنحة لـ  6 محافظات هي أسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح ، بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء. 

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و أعقب ذلك حفل افتتاح الأولمبياد الرياضي في نسخته الثالثة بالمسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة وسط  مشاركة 1000 شاب وفتاة ، علاوة على كوكبة من نجوم المجتمع المصرى من الفنانين والمفكرين والإعلاميين.

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واستهل الحفل بالنشيد الوطنى وطابور عرض للمحافظات المشاركة ، بجانب تقديم عروض فنية متنوعة تعكس الفلكلور الشعبى للمحافظات الحدودية الممتد من التراث المصرى الأصيل ، وأيضاً تم عرض لفيلم تسجيلى يعكس ما تم تنفيذه من أنشطة ومشروعات ضمن برنامج "الأولمبياد الحدودية". 

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ليختتم الحفل بمشاهدة فعاليات مشروعى "الرياضة من أجل التنمية" و " ألف بنت ألف حلم"  بمباراة إستعراضية فى كرة القدم شارك فيها وزير الشباب والرياضة والمحافظين ونجوم الرياضة وذلك بنادى سيتى كلوب.

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أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة محافظ أسوان الدولة المصرية المسرح الروماني اللواء أشرف عطية

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وائل لطفي

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