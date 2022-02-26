فيديوهات الرئيس.. ظهور متكرر للرئيس الأوكراني لإثبات وجوده في البلاد

تعمد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى منذ الهجوم الروسى على بلاده للظهور بشكل متكرر عبر فيديوهات وبث مباشر ليثبت تواجده داخل البلاد خلال الأزمة الحالية.

وظهر الرئيس الأوكرانى خلال فيديو بث مباشر مع مجموعة من وزرائه ليؤكد أنهم باقون فى كييف للتصدى للهجوم الروسى.

فيديو اليوم..لن نلقى السلاح سندافع عن أرضنا..

في الوقت الذي تتعرض فيه العاصمة الأوكرانية كييف، للقصف الروسي لليوم الثالث على التوالي، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، في بث مباشر من أمام مكتبه في كييف ليخاطب شعبه قائلًا: "لن نلقي السلاح سندافع عن أرضنا".

وتابع زيلينسكي، في كلمته خلال البث: "أنا هنا"، مؤكدًا أنه سيبقى في كييف، وذلك في المقطع المصور من أمام مكتبه في العاصمة، والذي تم بثه عبر موقع التغريدات "تويتر".

وأوضح الرئيس الأوكراني، خلال البث أنه تحدث مع نظيره الفرنسي، لافتًا إلى أن هناك أسلحة ومعدات من شركاء كييف في طريقها إلى أوكرانيا.

وشدد زيلينسكي، على أنه لم يطالب الجيش الأوكراني بأن يلقي السلاح وينسحب من الميدان.

فيديو الجمعة.. الشعب الأوكراني يواصل المقاومة..

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوروبا لديها القوة الكافية لوقف العدوان الروسي على أوكرانيا ويجب أن تتحرك على الفور.

وقال زيلينكسي: "أوروبا لديها القوة الكافية لوقف هذا العدوان.. ما الذي يمكن توقعه من الدول الأوروبية؟ إلغاء التأشيرات للروس؟ العزلة الكاملة لروسيا؟ استدعاء السفراء؟ حظر النفط؟ إغلاق المجال الجوي؟ اليوم كل هذا يجب أن يكون على الأجندة".

وتابع الرئيس الأوكرانى "هذا تهديد للجميع، لأوروبا بأكملها، لا يزال بإمكاننا وقف العدوان يجب أن نتحرك دون أي تأخير".

كما قال زيلينسكي- في رسالة مصورة بالفيديو بثها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: "إنه الصباح الثاني للحرب الشعواء.. هذا الصباح، نحن ندافع عن بلادنا بمفردنا، تماما مثل الأمس حيث كانت تنظر إلينا أكثر الدول قوة في العالم من على بعد".

وأضاف زيلينسكي: "فُرضت على روسيا عقوبات أمس، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإخراج تلك القوات الأجنبية من أراضينا، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التضامن والعزم".

وأكد زيلينسكي أن الشعب الأوكراني يواصل المقاومة، ويظهر ما وصفه بـ"البطولة الحقيقية"، وتابع: "تم إيقاف العدو في معظم الاتجاهات، وهناك أعمال قتالية مستمرة.. نحن لن نكل".

فيديو رسالته للرئيس الروسى باللغة الروسية..

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووقف الأعمال العسكرية.

وقال "زيلينسكي" في كلمة ألقاها باللغة الروسية "دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".