إصابة 7 إثر انقلاب سيارة عمَّال أعلى الطريق الأوسطى

أُصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمَّال أعلى الطريق الأوسطي بعد نفق 15 مايو اتجاه القطامية.

وتلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي بعد نفق 15 مايو اتجاه القطامية، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبيَّن انقلاب سيارة نقل محملة بالعمَّال، وأسفر الحادث عن إصابة 7 منهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، فيما يستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان في الواقعة.