السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. حركة تنقلات بين رؤساء ومفتشي مباحث الجيزة

جريدة الدستور

قرر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إجراء حركة تنقلات محدودة بين رؤساء ومفتشي المباحث.

وقد تضمنت تولي العقيد محمد ربيع مفتشًا لفرقة زايد، والمقدم حسام العباسي رئيسًا لمباحث العجوزة، وتعيين العقيد أحمد نجم مفتشًا لفرقة مباحث أول أكتوبر، والعميد يحيى زغلول مديرًا لمباحث التموين في الجيزة، والعقيد مجدي موسى مفتشًا لفرقة حدائق أكتوبر، والمقدم محمد سعودي رئيسًا لمباحث الترحيلات، والعقيد أحمد يسري وكيلًا لفرقة شمال أكتوبر، والرائد محمد إدريس رئيسًا لمباحث المنيرة، والمقدم محمد مجدي بإدارة التنفيذ، والمقدم أحمد ماهر رئيسًا لمباحث العياط.

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