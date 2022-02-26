موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 من الكلمات الأكثر بحثا حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القلية الماضية خاصة عقب التصريحات الأخيرة لبعض الإعلاميين التي شكك في الواقعة.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فضل إحيائها وحكم صيام نهارها وفقا لدار الإفتاء المصرية.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الاحتفال بواقعة الإسراء والمعراج والتي تأتي ليلة 27 رجب من كل عام حيث تبدأ من مغرب يوم الأحد المقبل الموافق 27 فبراير إلى فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 28 فبراير.

وتقيم دار الإفتاء احتفالا دينيا يحضره كبار رجال الدولة من القوات المسلحة ومشيخة الأزهر وعلماء الدين للاحتفال بذكرى إسراء النبي صلوات الله عليه وسلامه من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف حيث أولى القبلتين وثالث الحرمين في بعض ليلة ثم رحلة المعراج من الأرض إلى السماء العلى ورؤية آيات الله سبحانة وتعالي.

فضل إحياء ليل واقعة الإسراء والمعراج

الإسراء والعراج من الوقائع الثابته في القرآن الكريم في أيات سورة النجم وفي السنة النبوية وفقا لكافة إحاديث الإسراء والمعراج الواردة في الصحيحين البخاري ومسلم والتي تناقلها الصحابة والتابعين حيث تثبت نبوة الرسول صلوات الله عليه وأنه خاتم الإنبياء والمرسلين حيث صلى بكافة الرسل في المسجد الأقصى وتسخير البراق له للعروج إلى السموات العلى ورؤية البيت المعمور وثقة الصحابة في كافة ما أخبر به الرسول خاصة أبو بكر الصديق.

وأكدت دار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر أن إنكار معجزة الإسراء والمعراج تعد كفر بما جاء به سيدنا محمد حيث يعد ذلك إنكار لقدرة الله سبحانه وتعالى.

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حكم صيام ذكرى الإسراء والمعراج

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام في موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 سنة واردة عن سيدنا محمد صلوات الله عليه وتسليمه ويجب على جميع المسلمين في مختلف دول العالم الصيام حيث يعد شكرا لله سبحانه وتعالي على الكثير من نعمة علي الرسول صلوات الله عليه وعليهم.