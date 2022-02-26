تموين المنوفية تضبط 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرر 274 محضرًا تموينيًا

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم شن حملات تموينية على مدار يومين بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير (274 ) محضر تمويني ، تنوع ما بين(112) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و( 162 ) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تحرير 6 محاضر جنح شبين الكوم ، منها محضر ضد المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية حي شرق لحيازته لحوم مجمدة مجهولة المصدر وضبط 1 طن من تلك اللحوم ، كما تم تحرير محضر لصاحب مصنع حلوي بناحية بندر شبين الكوم لإدارته النشاط بدون ترخيص واستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 2 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، وكذا تحرير محضر ضد المدير المسئول عن سوبر ماركت بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 2 طن مكرونة و أرز مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 2 طن مكرونة مجهولة المصدر ، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية ميت خلف لحيازته 400 باكو شاي زنة 250 جرام بدون مستندات ، وآخر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 1600 كيس إندومي بدون مستندات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان ذلك تنفيذا لتوجيهات لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة شن حملاتها الموسعة لإحكام السيطرة والمراقبة علي الأسواق والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية