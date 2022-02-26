السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة طالب جامعي للجنايات بتهمة قتل طفلة ودفنها في بلاعة صرف بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، طالب جامعي و٣ أشخاص آخرون للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل طفلة والتخلص من الجثة داخل بئر صرف صحي بكرداسة لإخفاء معالم جريمتهم.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة طفلة متحللة في بئر صرف صحي بكرداسة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارهم بالمنطقة شقيق صديقة المجني عليها، والذي خطف الفتاة واستدرجها داخل غرفة في شقة لطلب فدية من أسرتها.

وأضافت التحريات أن المتهم تخلص من الطفلة عندما فشل في طلب فدية من أسرتها فقام بقتلها ولفها داخل سجادة واستعان بسيارة أحد أقاربه ونقل الجثة وألقاها داخل بئر صرف صحي، وتمكنت القوات من كشف الجريمة والقبض على المتهم.

وكان قسم شرطة كراسة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة في بئر صرف صحي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة متحللة بها آثار خنق.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب جامعي شقيق صديقة المجني عليها وآخرين، حيث تمكن من خطفها وتنفيذ جريمته.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة طالب قتل طفلة كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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