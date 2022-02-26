السبت 26 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 93 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى

الصين
الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل 93 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الجمعة.

 

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن من بين حالات العدوى المحلية الجديدة، تم تسجيل 32 حالة في منغوليا الداخلية و30 حالة في قوانغدونغ وعشر حالات في لياونينغ وتسع حالات في قوانغشي وأربع حالات في جيانغسو وثلاث حالات في يوننان وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين و هيلونغجيانغ و فوجيان.

 

وذكرت اللجنة أن 12 منطقة على مستوى المقاطعة سجلت 156 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 يوم الجمعة.

 

وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في اصابتها بكوفيد-19 أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض في اليوم ذاته.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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