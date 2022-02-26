السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المتحف الألمانى الروسى فى برلين يرفع العلم الأوكرانى تعبيرا عن التضامن

العلم الأوكرانى
العلم الأوكرانى

رفع المتحف الألماني الروسي في برلين العلم الأوكراني فقط في إشارة على التضامن مع كييف وسط الهجمات الروسية.
 

وحسبما أفادت وكالو أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال مدير المتحف يورج موريه  "نحن في العادة لدينا أربعة أعلام لألمانيا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروس. وهذه هي الدول الأربع التي تشارك بنشاط في أعمال المتحف هنا".
 

وتابع "هذا هو إظهار للتضامن مع أوكرانيا لأن ما تقوم به روسيا هو انتهاك للقانون الدولي وحرب عدوانية غير مبررة ضد أوكرانيا".
 

وكان المتحف في البداية يضع عبارة "ألماني - روسي" في لوحة الاسم أمام المبنى، إلا أن مجهولين أزلوا الكلمات خلال الليل.
 

يشار إلى أن المتحف هو مقر المعرض الدائم "ألمانيا والاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية"، والموجود في المبنى التاريخي الذي وقع فيه قادة الفيرماخت استسلام ألمانيا غير المشروط بنهاية الحرب العالمية
الثانية أمام ممثلي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليلة 9-8 مايو .1945

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